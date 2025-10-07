ЄС вдарить санкціями по фірмах, що видавали фейкові прапори танкерам "тіньового флоту"

Європейська правда

Євросоюз планує внести до санкційного списку три фірми, які видали фальшиві документи про прапор певної країни низці танкерів "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Журналісти ознайомилися з документом, згідно з яким у рамках 19-го пакету санкцій ЄС пропонують покарати три фірми, які видали неправдиві документи про прапор щонайменш вісьмом танкерам "тіньового флоту", які вже під санкціями.

Компанії приписали цим суднам прапори Аруби, Кюрасао і Сінт-Мартен. Ці малі острівні країни у Карибському басейні – які у складі Нідерландів з широкою автономією – не входять до так званого Паризького реєстру офіційних прапорів для суден, тобто не надають такої послуги.

Нідерланди раніше вже сповіщали Міжнародну морську організацію про те, що від імені Сінт-Мартена виписують фальшиві прапори.

Як очікують, до нового санкційного пакета ЄС увійдуть ще 120 суден "тіньового флоту", що збільшить їхню загальну кількість у списку до понад 560.

Данія анонсувала посилення перевірок нафтових танкерів, щоб зупинити "тіньовий флот" РФ.

В Естонії заявили, що діяльність російського "тіньового флоту" в Балтійському морі стає дедалі небезпечнішою, і її обмеження суттєво підвищило б безпеку регіону.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував більш активну протидію "тіньовому флоту" в європейських водах.

Нещодавно, як відомо, Франція затримала один з танкерів біля свого атлантичного узбережжя. У підсумку танкер продовжив рух за маршрутом, але капітану доведеться з’явитися у французькому суді.