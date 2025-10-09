Зеленський: у Росії понад 500 танкерів "тіньового флоту", їх потрібно тотально зупиняти

Президент Володимир Зеленський повідомив, що, за українськими даними, Росія має у розпорядженні більш ніж 500 танкерів "тіньового флоту", які ходять під прапорами інших держав.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами 9 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

"За нашими даними, відповідних танкерів більше 500. Їх потрібно тотально зупиняти, тоді це буде мати великий вплив на торгівлю енергоресурсами. А також і на безпеку в Європі. Бо саме такі танкери в тому числі - серед майданчиків для запуску росіянами дронів", - сказав Зеленський.

Президент зазначив важливість продовження санкцій щодо російського флоту на прикладі затримання Францією танкера РФ 30 вересня.

"Служба зовнішньої розвідки України передала інформацію, що з Приморська почав свій шлях танкер Boracay. Танкер зупинили. Там були спецслужбовці Російської Федерації. Що важливо, капітаном був громадянин Китаю. Я думаю, що це звичайна практика Російської Федерації", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що танкер через три дні відпустили.

"Тіньовий флот – ось як це працює. Мало того, що його просто зупиняють, перевіряють, а капітана викликають до суду, знімають його з борта. Це ще не значить, що далі нафта не піде своїм шляхом", - наголосив глава Української держави.

Нагадаємо:

Данія анонсувала посилення перевірок нафтових танкерів, щоб зупинити "тіньовий флот" РФ.

В Естонії заявили, що діяльність російського "тіньового флоту" в Балтійському морі стає дедалі небезпечнішою, і її обмеження суттєво підвищило б безпеку регіону.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував більш активну протидію "тіньовому флоту" в європейських водах.

Франція затримала один з танкерів біля свого атлантичного узбережжя. У підсумку танкер продовжив рух за маршрутом.

Євросоюз планує внести до санкційного списку три фірми, які видали фальшиві документи про прапор певної країни низці танкерів "тіньового флоту" РФ.