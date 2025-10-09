Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Зеленський: у Росії понад 500 танкерів "тіньового флоту", їх потрібно тотально зупиняти

Віктор Волокіта — 9 жовтня, 11:27
Зеленський: у Росії понад 500 танкерів тіньового флоту, їх потрібно тотально зупиняти
Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що, за українськими даними, Росія має у розпорядженні більш ніж 500 танкерів "тіньового флоту", які ходять під прапорами інших держав.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами 9 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

"За нашими даними, відповідних танкерів більше 500. Їх потрібно тотально зупиняти, тоді це буде мати великий вплив на торгівлю енергоресурсами. А також і на безпеку в Європі. Бо саме такі танкери в тому числі - серед майданчиків для запуску росіянами дронів", - сказав Зеленський.

Президент зазначив важливість продовження санкцій щодо російського флоту на прикладі затримання Францією танкера РФ 30 вересня.

"Служба зовнішньої розвідки України передала інформацію, що з Приморська почав свій шлях танкер Boracay. Танкер зупинили. Там були спецслужбовці Російської Федерації. Що важливо, капітаном був громадянин Китаю. Я думаю, що це звичайна практика Російської Федерації", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що танкер через три дні відпустили.

"Тіньовий флот – ось як це працює. Мало того, що його просто зупиняють, перевіряють, а капітана викликають до суду, знімають його з борта. Це ще не значить, що далі нафта не піде своїм шляхом", - наголосив глава Української держави.

Нагадаємо:

Данія анонсувала посилення перевірок нафтових танкерів, щоб зупинити "тіньовий флот" РФ.

В Естонії заявили, що діяльність російського "тіньового флоту" в Балтійському морі стає дедалі небезпечнішою, і її обмеження суттєво підвищило б безпеку регіону.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував більш активну протидію "тіньовому флоту" в європейських водах.

Франція затримала один з танкерів біля свого атлантичного узбережжя. У підсумку танкер продовжив рух за маршрутом.

Євросоюз планує внести до санкційного списку три фірми, які видали фальшиві документи про прапор певної країни низці танкерів "тіньового флоту" РФ.

Росія нафта

нафта

Зеленський: у Росії понад 500 танкерів "тіньового флоту", їх потрібно тотально зупиняти
Грецьку владу непокоїть, що "тіньовий флот" втік з Лаконської затоки
Трейдери вимагають, щоб Індія платила за російську нафту юанями – Reuters

Останні новини