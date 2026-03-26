Німецьким АЗС дозволять підвищувати ціни лише раз на добу

У Німеччині ухвалили зміни до законодавства, які мають стримувати стрімке зростання цін на пальне: автозаправним станціям дозволять підвищувати ціни лише один раз на добу.

Про це пише "НафтоРинок".

Нижня палата парламенту Німеччини схвалила зміни до законодавства, які мають стримувати стрімке зростання цін на пальне, спричиненого війною на Близькому Сході.

Згідно з ухваленим законопроєктом, автозаправним станціям дозволять підвищувати ціни лише один раз на добу — о 12:00 за місцевим часом. При цьому знижувати вартість пального АЗС можна у будь-який час.

За порушення цих норм передбачено штрафи у розмірі до €100 тис.

Законопроєкт також передбачає посилення антимонопольних правил з метою підвищення прозорості ціноутворення на ринку пального.

За даними агентства Reuters, наразі в правлячій коаліції консерваторів канцлера Фрідріха Мерца та соціал-демократів тривають обговорення щодо подальших кроків.

"Ціни на пальне, що значно перевищують €2 за літр, стали звичним явищем у Німеччині з кінця лютого. Це стало наслідком атак США та Ізраїлю на Іран, а також перекриття Тегераном Ормузької протоки", – говориться у повідомленні.

Кабінет міністрів Німеччини подав цей пакет законодавчих ініціатив у середині березня. Очікується, що заходи набудуть чинності до початку квітня після завершення всіх парламентських процедур. Дію нових правил планують переглянути за рік.

Для стримування зростання цін на пальне адміністрація Трампа може тимчасово скасувати федеральні обмеження щодо літніх сумішей бензину, спрямованих на боротьбу зі смогом.

Китай запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизель, намагаючись пом'якшити удар для споживачів і бізнесу від подорожчання нафти, спричиненого ударами США та Ізраїлю по Ірану.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС запроваджують знижки, податкові пільги та ліміти на пальне для стримування інфляції на тлі зростання світових цін на нафту.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вивчає енергетичні податки, мережеві збори та витрати на вуглець щоб пом'якшити тиск на галузі, які постраждали від високих цін на енергію.

Європейські ціни на природний газ різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі експортному заводу зі скрапленого природного газу.