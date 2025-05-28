Рішення про відкриття експорту озброєння прийматиме не Мінекономіки – Качка

Мінекономіки не може самостійно відкрити експорт зброї, таке рішення ухвалять на найвищому рівні.

Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, пише УНН.

За його словами, хоча формально частина повноважень може належати Міністерству економіки, на практиці такі рішення мають ухвалюватися на рівні РНБО, Ставки або інших вищих органів влади. Це потребує глибокої координації з питань безпеки.

"Це рішення має ухвалюватися з урахуванням складної безпекової ситуації", – підкреслив Качка.

"Всі дуже добре чують запит в індустрії на відкриття експорту. Тобто нема такого, що там хтось пішов в глуху оборону і там: "Ні, ми не чуємо, не знаємо, а хто це?". Абсолютно чесний запит від виробників, що в їхніх спроможностей більше, ніж замовлення в нас є"

"Нам потрібно розвивати виробничі потужності і закордоном, і так далі. Тобто, це все відбувається в контексті. Запит існує там на на порядку денному: як це зробити, коли найзручніше, як не підірвати ті постачання, які потрібні тут і зараз для Збройних сил України", – наголосив чиновник.

Нагадаємо:

Раніше, у 2024 році повідомлялося про створення робочої групи, яка займатиметься розробкою механізму експорту військової техніки з вітчизняних заводів. Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Асоціація "Технологічні сили України" (ТСУ) пропонувала, щоб між виробником та ДСЕК в процедуру експортного контролю включити ще один орган, який би аналізував кожну заявку на експорт військової техніки за певними критеріями та допомагав ДСЕК ухвалити остаточне рішення.

Також повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський наголосив на небезпеці експорту українських дронів, зазначивши, що цей процес може призвести до ризиків, зокрема потрапляння їх до рук Росії.

Він повідомив, що можливий експорт може розглядатися лише серед країн-партнерів "Рамштайну", які активно допомагали Україні під час війни. Однак і тут є нюанси: навіть серед цих країн є ті, що вже фінансують виробництво в Україні дронів, але питання залишається, чи дійсно вони хочуть отримати ці дрони для власних арсеналів.

Як повідомлялося, у 2025 році в межах ініціативи "Зброя Перемоги" Міністерство оборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на суму майже 130 млрд грн. Програма "Зброя Перемоги" – механізм довгострокових контрактів на три, п’ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.

Також повідомлялося, що Литва розглядає запуск виробництва морських дронів та іншої зброї за схемою "1+1" — один для себе, один для України. Крім українських ударних надводних дронів Міноборони Литви зацікавилося також ракетними дронами та іншим озброєнням.