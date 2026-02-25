В ЄС зменшився попит на нові легковики

У січні ринок нових легкових автомобілів в ЄС зменшився в річному обчисленні майже на 4% - до 799,6 тис од.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані АСЕА.

Йдеться, що реєстрації гібридних електромобілів охопили 38,6% ринку, залишаючись улюбленим вибором споживачів у ЄС.

Частка електромобілів на ринку ЄС становила 19,3%, проти 14,9% роком раніше. Водночас сукупна частка ринку бензинових та дизельних авто знизилася до 30,1% з 39,5% у січні 2025 року.

За даними аналітики, реєстрація нових автомобілів в Євросоюзі за джерелом живлення:

1. Гібриди (HEV) – 308364 од. (+6%);

2. Бензинові авто – 175989 од. (-28%);

3. Електромобілі (BEV) – 154230 од. (+24%);

4. Плагін-гібриди – 78741 од. (+29%);

5. Дизельні – 64550 од. (-22%);

6. Інші – 17750 од. (-36%).

Нагадаємо:

Український автопарк у січні 2025 року поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.