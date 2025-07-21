Нефтяной рынок колеблется из-за новых санкций против России

На фоне новых санкций Евросоюза против России цены на нефть остаются почти неизменными. Трейдеры оценивают возможные последствия для глобального рынка топлива.

Об этом пишет Reuters.

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов и торговались на уровне 69,34 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 17 центов до 67,51 доллара.

Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России, который также коснулся индийской компании Nayara Energy - экспортера топлива из российской нефти. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.

Кремль заявил, что имеет "иммунитет" к западным санкциям, тогда как трейдеры остаются осторожными. По оценкам ING, эффективность санкций вызывает сомнения на рынке.

В США нефтяная активность снизилась: количество буровых установок упало до 422, самого низкого показателя с сентября 2021 года.

Напомним:

В Брюсселе неофициально раскрыли подробное содержание только что одобренного 18-го пакета санкций ЕС против России.

Нефть дорожает из-за угрозы поставкам после атак дронов на месторождения в Иракском Курдистане.