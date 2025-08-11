Ринок електрокарів з пробігом: які моделі купують на внутрішньому ринку України та імпортують

У липні український автопарк поповнився на 5154 легковики групи BEV (Battery Electric Vehicle) з пробігом.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що у липні найбільше вживаних електромобілів в Україну приїхало у кузові кросоверів Tesla Model Y — 711 авто.

На другому місці — Tesla Model 3 (557 шт.), яка пропонує ту ж технологічну базу, але в більш компактному і динамічному кузові седана. Третю позицію зайняв Nissan Leaf (502 шт.). Далі з великим відривом йде KIA Niro (254 шт.).

Аналітики зазначають, що Tesla впевнено утримує домінування у сегменті, але конкуренція поступово зростає, особливо з боку більш доступних і простих в обслуговуванні моделей.

Згідно з дослідженням, середній вік електричних легковиків, які прибували в Україну минулого місяця, склав 4,8 року — найменше значення з усіх сегментів нашого ринку вживаних авто.

Водночас частка внутрішніх перепродажів в сегменті електромобілів склала 31%, а загальна кількість легкових автомобілів групи BEV, які стали предметами угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку, становить 3010 шт.

Серед конкретних моделей на внутрішньому ринку перепродажів у липні лідером залишався Nissan Leaf — 523 авто, йдеться в дослідженні.

На другому місці — Tesla Model 3 (337 шт.), яка приваблює поєднанням технологічності та більш доступної ціни порівняно з кросовером Model Y, що опинився на третьому місці (224 шт.). Далі йдуть Volkswagen e-Golf (203 шт.) та Tesla Model S (174 шт.).

"Сегмент електромобілів залишається наймолодшим і на вторинному ринку — середній вік перепроданих минулого місяця автомобілів становив 6 років. Це суттєво менше загального показника ринку вживаних автомобілів, який зараз становить майже 16 років", – зазначають експерти.

Нагадаємо:

За підсумками липня сумарний обсяг сегмента електромобілів (нові, імпортовані з пробігом, внутрішні перепродажі) склав 9,7 тис., що на 9,8% більше, ніж було у червні поточного року, та на 41,1% більше відносно торішніх показників липня-2024.