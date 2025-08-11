Рынок электрокаров с пробегом: какие модели покупают на внутреннем рынке Украины и импортируют

В июле украинский автопарк пополнился на 5154 легковушки группы BEV (Battery Electric Vehicle) с пробегом.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Отмечается, что в июле больше всего подержанных электромобилей в Украину приехало в кузове кроссоверов Tesla Model Y - 711 авто.

На втором месте - Tesla Model 3 (557 шт.), которая предлагает ту же технологическую базу, но в более компактном и динамичном кузове седана. Третью позицию занял Nissan Leaf (502 шт.). Далее с большим отрывом идет KIA Niro (254 шт.).

Аналитики отмечают, что Tesla уверенно удерживает доминирование в сегменте, но конкуренция постепенно растет, особенно со стороны более доступных и простых в обслуживании моделей.

Согласно исследованию,средний возраст электрических легковушек, которые прибывали в Украину в прошлом месяце, составил 4,8 года - наименьшее значение из всех сегментов нашего рынка подержанных авто.

В то же время доля внутренних перепродаж в сегменте электромобилей составила 31%, а общее количество легковых автомобилей группы BEV, которые стали предметами сделок купли-продажи на внутреннем рынке, составляет 3010 шт.

Среди конкретных моделей на внутреннем рынке перепродаж в июле лидером оставался Nissan Leaf - 523 авто, говорится в исследовании.

На втором месте - Tesla Model 3 (337 шт.), которая привлекает сочетанием технологичности и более доступной цены по сравнению с кроссовером Model Y, оказавшимся на третьем месте (224 шт.). Далее следуют Volkswagen e-Golf (203 шт.) и Tesla Model S (174 шт.).

"Сегмент электромобилей остается самым молодым и на вторичном рынке - средний возраст перепроданных в прошлом месяце автомобилей составил 6 лет. Это существенно меньше общего показателя рынка подержанных автомобилей, который сейчас составляет почти 16 лет", - отмечают эксперты.

Напомним:

По итогам июля суммарный объем сегмента электромобилей (новые, импортируемые с пробегом, внутренние перепродажи) составил 9,7 тыс., что на 9,8% больше, чем было в июне текущего года, и на 41,1% больше относительно прошлогодних показателей июля-2024.