Ринок електроенергії: уряд схвалив законопроєкт щодо непрямого оподаткування

Уряд схвалив законопроєкт щодо зміни умов непрямого оподаткування учасників ринку електричної енергії для інтеграції з ринком ЄС: він є ключовою умовою для отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це інформує урядовий портал.

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність із законодавством ЄС".

Законопроєкт наближає правила сплати ПДВ та акцизного податку на електроенергію до стандартів ЄС.

Це потрібно, щоб український ринок електроенергії можна було об'єднати з європейським. Перше можливе вікно для такого об'єднання визначено на І квартал 2029 року, зауважили у Міністерстві фінансів.

Документ розроблено на виконання Плану України та Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС.

Щодо ПДВ передбачено, що місцем постачання електроенергії вважатимуть місце її споживання. Законопроєкт визначає порядок нарахування й сплати ПДВ залежно від того, чи електроенергію постачають з території України, чи на її територію.

Застосовано принцип зворотного нарахування ПДВ по операціях з постачання електроенергії оподатковуваним дилерам.

З'являються поняття "оподатковувана особа" та "оподатковуваний дилер", а також реєстр оподатковуваних дилерів.

Імпорт електроенергії в Україну звільняється від ПДВ.

На період з 1 січня 2029 року до вступу України в ЄС до територій держав-членів Співтовариства додатково віднесуть території держав, на які поширюється Договір про заснування Енергетичного Співтовариства; для цілей ПДВ до постачання електроенергії прирівнюється купівля-продаж за процедурою від'ємної ціни.

Щодо акцизного податку, ставку встановлюватимуть у євро за мегават-годину: 2,8 євро за МВт·год. Визначено поняття "реалізація електричної енергії" та "кінцеве споживання електричної енергії", платників податку, об'єкт оподаткування, операції, що не оподатковуються, а також порядок обчислення і строки сплати.

Норми законопроєкту, після прийняття Парламентом, будуть введені в дію з 1 січня 2029 року. Положення про поширення Договору про заснування Енергетичного Співтовариства на території держав-членів та віднесення купівлі-продажу до постачання за процедурою від'ємної ціни діятимуть до дати вступу України в ЄС.

"Законопроєкт є невідкладним для виконання міжнародних зобов'язань України. Його прийняття є ключовою умовою для отримання макрофінансової допомоги від ЄС і одним із кроків наближення податкового законодавства України до права Європейського Союзу", – говориться у повідомленні.

Незабаром проєкт закону буде подано на розгляд Парламенту.

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