Рынку не хватает около 40 000 водителей грузовиков

На рынке грузовых перевозок не хватает до 40 тыс. водителей.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

"Если говорить о крупных грузовых перевозках, на сегодня в них задействовано около 130 000 грузовых автомобилей. И по информации, которую мы получаем от перевозчиков, 30% простаивают из-за недостатка водителей. То есть дефицит составляет около 30-40 тыс. водителей категории СЕ", - отметил он.

"Это огромная цифра и непростая история. Несколько месяцев назад мы были в одной из крупных компаний. У них на площадке стоят 30 больших новых автомобилей. И владельцы говорят, что на них некому ездить: контракты есть, а водителей нет", - рассказал Деркач.

Быстро решить этот вопрос не получится, поэтому Минразвития и инициирует проекты по подготовке специалистов для рынка, сообщил он.

В качестве примера замминистра привел проекты по подготовке женщин-водителей, по переподготовке ветеранов. В планах - начать похожую инициативу с молодежью, чтобы привлечь к профессии как можно больше людей.

"У всех этих людей нет вопросов с бронированием. Нет проблем с бронированием у ветеранов, у женщин. Поэтому мы работаем с этими категориями", - пояснил он.

Деркач также отметил, что все транспортные компании, особенно те, которые работают в сфере международных перевозок, имеют возможность забронировать 50% работников.

"Но есть нюанс: в компаниях много людей, которые не занимаются непосредственно вождением. Поэтому перед бизнесом встал вызов: как сохранить персонал и правильно перепрофилировать его с тем, чтобы вписаться в эти 50% и обеспечить себя работниками именно самых востребованных профессий", - рассказал он.

Напомним:

Дефицит кадров наблюдается во всех сферах и это является главной проблемой бизнеса. Министерство экономики проводило отдельное исследование и выявило потребность в 4,5 миллиона дополнительных работников на рынке труда.

Ранее сообщалось, что 24 компании поддержали проект подготовки и трудоустройства женщин-водителей. Среди них - Volvo Trucks, Metro Cash&Carry, Fozzy Group, Novus, АО "Укрпочта" и другие.

Также сообщалось, что Минэкономики вместе с Reskilling Ukraine Минэкономики вместе с Reskilling Ukraine объявило новый набор на программы обучения водительниц грузового и пассажирского транспорта.

Ранее руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик в интервью ЭП рассказал, что за последний год автопарки, которые сотрудничают с сервисом Bolt, оценивают, что не менее 50% их водителей были мобилизованы.