В Україні стартує набір на безкоштовне навчання водійок вантажівок та автобусів

Мінекономіки разом із Reskilling Ukraine Мінекономіки разом із Reskilling Ukraine оголошує новий набір на програми навчання водійок вантажного та пасажирського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

За програмою OnTrack жінки можуть безоплатно отримати професію водія вантажівки та автобуса. Навчання складається з теорії онлайн і практичних занять в одному з трьох міст України: Києві, Кременці або Тернополі. Тривалість навчання - 6 тижнів. Проживання та харчування на час практики забезпечується Reskilling Ukraine.

Вимоги до кандидаток на участь у програмі:

наявність водійського посвідчення категорії B;

досвід водіння не менше 3 років;

мотивація змінити професію.

Кінцевий термін подання заяв - 15 лютого 2025 року.

Нагадаємо:

Понад 24 компанії підтримали проєкт підготовки та працевлаштування жінок-водіїв. Серед них - Volvo Trucks, Metro Cash&Carry, Fozzy Group, Novus, АТ "Укрпошта" та інші.

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