РФ атакувала залізницю на межі Сумщини та Чернігівщини, пасажири доїжджатимуть на автобусах

Російська армія атакувала залізничну інфраструктуру на межі Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною. Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні", – написав він у Facebook.

За його словами, пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та ін. міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.

"Працюємо із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина. щоб оперативно організовувати трансфери", – зазначив Перцовський.

Як зазначив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, у напрямку Сумщини та Чернігівщини тимчасово призупинено рух потягів через неможливість проїзду на окремій ділянці колії.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" запустила об’їзні маршрути у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потягів, що рухаються у напрямку Сумщини.

8 жовтня унаслідок російських обстрілів у Сумській області, на Ніжинському напрямку тривав рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямували об'їзними маршрутами.