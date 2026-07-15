Укрзалізниця запускає додатковий рейс зі Львова до Рівного через Луцьк, який почне курсувати з 16 липня.

Про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграм.

"З 16 липня на маршрут Львів – Луцьк – Рівне виходить сучасний модернізований рейковий автобус. Він покликаний насамперед додати варіативності сполученню Львівщини та Волині", – говориться у повідомленні.

Графіки ранкового та вечірнього рейсів наступні: поїзд №822 Львів (09:35) – Луцьк (13:35) – Рівне (14:36), поїзд №821 Рівне (15:07) – Луцьк (16:17) – Львів (20:10).

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