"Укрзалізниця" змінила маршрути на Сумщині через загрозу ворожих атак

АТ "Укрзалізниця" запустила об’їзні маршрути у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потягів, що рухаються у напрямку Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку", - зазначив він.

В "Укрзалізниці" уточнили, що зокрема зміни маршрутів стосується потягів регіонального призначення:

895 Конотоп – Фастів

888/887 Славутич – Київ-Волинський

892 Фастів - Славутич.

Потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї.

Поїзди дальнього сполучення, такі як 787 Терещенська – Київ, 786 Київ – Терещенська, 113 Харків - Львів, 779 Суми – Київ, 116 Київ – Суми, 774 Жмеринка – Терещенська, їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення.

Нагадаємо:

Унаслідок російських обстрілів у Сумській області, на Ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об'їзними маршрутами.