Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Укрзалізниця" змінила маршрути на Сумщині через загрозу ворожих атак

Віктор Волокіта — 9 жовтня, 10:01
Укрзалізниця змінила маршрути на Сумщині через загрозу ворожих атак
Getty Images

АТ "Укрзалізниця" запустила об’їзні маршрути у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потягів, що рухаються у напрямку Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку", - зазначив він.

В "Укрзалізниці" уточнили, що зокрема зміни маршрутів стосується потягів регіонального призначення:

  • 895 Конотоп – Фастів
  • 888/887 Славутич – Київ-Волинський
  • 892 Фастів - Славутич.

Потяги приміського сполучення доїжджають до ст. Носівка, і відповідно відправлення з неї.

Поїзди дальнього сполучення, такі як 787 Терещенська – Київ, 786 Київ – Терещенська, 113 Харків - Львів, 779 Суми – Київ, 116 Київ – Суми, 774 Жмеринка – Терещенська, їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення.

Нагадаємо:

Унаслідок російських обстрілів у Сумській області, на Ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об'їзними маршрутами.

Укрзалізниця війна

війна

Україна з Норвегією запускають оборонну програму Brave-Norway на 20 мільйонів євро
Оборонні підприємства зможуть бронювати співробітників, яких розшукує ТЦК
Після атаки РФ є знеструмлення в кількох областях, досі найскладніша ситуація на Чернігівщині

Останні новини