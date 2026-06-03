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Росіяни атакували енергетику чотирьох областей

Володимир Тунік-Фриз — 3 червня, 10:24
Росіяни атакували енергетику чотирьох областей
Росіяни атакували енергетику чотирьох областей
getty images

Внаслідок ворожих обстрілів, на ранок 3 червня є знеструмлення у чотирьох областях України.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема нові знеструмлення зафіксували у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Ремонтні роботи почали там, де це дозволяє безпекова ситуація.

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 3 червня, станом на 09:30, воно було на 10% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок", – йдеться у повідомленні.

Причиною змін є хмарна погода майже на всій території України.

В "Укренерго" закликають не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

У ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.

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