Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Росіяни атакували підприємство та енергетику на Чернігівщині

Володимир Тунік-Фриз — 3 червня, 09:54
Росіяни атакували підприємство та енергетику на Чернігівщині
Ілюстративне фото
Нафтогаз

Протягом 2 червня в селі Добрянської громади Чернігівської області російські дрони "гербера" атакували підприємство, було пошкоджений тепловоз, вантажні вагони і колії.

Про це повідомляє очільник чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Загалом за добу ворог атакував Чернігівську область 28 разів.

Окрім цього російські загарбники FPV-дрон вдарили по "газелі" у селі Городнянської громади. А безпілотник із запалювальною сумішшю атакував будинок у Шишківці Корюківської громади, будинок загорівся.

Уночі через удари FPV-донів по Семенівці пошкоджені легковики і вікна в пʼятиповерхівці.

Також протягом доби були влучання по обʼєктах енергетики й транспортної інфраструктури Чернігівщини.

Нагадаємо:

У ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.

Чернігів енергетика війна

війна

Росіяни атакували підприємство та енергетику на Чернігівщині
На Запорізький АЕС стався блекаут через атаку дрона по Нікополю
РФ знищила автосалон китайського бренду в Києві

Останні новини