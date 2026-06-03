Росіяни атакували підприємство та енергетику на Чернігівщині

Протягом 2 червня в селі Добрянської громади Чернігівської області російські дрони "гербера" атакували підприємство, було пошкоджений тепловоз, вантажні вагони і колії.

Про це повідомляє очільник чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Загалом за добу ворог атакував Чернігівську область 28 разів.

Окрім цього російські загарбники FPV-дрон вдарили по "газелі" у селі Городнянської громади. А безпілотник із запалювальною сумішшю атакував будинок у Шишківці Корюківської громади, будинок загорівся.

Уночі через удари FPV-донів по Семенівці пошкоджені легковики і вікна в пʼятиповерхівці.

Також протягом доби були влучання по обʼєктах енергетики й транспортної інфраструктури Чернігівщини.

Нагадаємо:

У ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.