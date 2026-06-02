Звільнення з роботи на ТОТ — "Дія" збирає тестувальників для нової послуги

"Дія" готує нову послугу для тих, хто втратив зв'язок із роботодавцем і не може припинити трудові відносини – платформа збирає тестувальників.

Про це повідомляє платформа "Дія".

"Якщо через окупацію або бойові дії ви втратили зв'язок із роботодавцем і не можете припинити трудові відносини — записуйтеся на бета-тест нової послуги в "Дії", – говориться у повідомленні.

"Долучайтеся, щоб звільнитися з роботи онлайн без зайвих візитів і після офіційного припинення трудових відносин отримати доступ до послуг служби зайнятості: допомоги по безробіттю, перекваліфікації та пошуку роботи", – закликає сервіс.

До тестування можуть повнолітні громадяни України, офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях.

Для участі потрібно мати податковий номер, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у "Дії", не мати статусу безробітного й не подавати заяву про його отримання

Бажаючі мають заповнити форму та очікувати на підтвердження участі в бета-тесті.

Нагадаємо:

Раніше Мінцифри повідомило, що ШІ-асистент Дія.AI став доступний у мобільному застосунку "Дія". Відтепер через чат у смартфоні можна отримати витяг про місце проживання дорослого або дитини, а також сплатити штрафи за порушення ПДР.

Раніше уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків: усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог.