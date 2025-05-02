Revolut намагається отримати банківську ліцензію – представник НБУ

Фінтех-сервіс Revolut та Національний банк України ведуть діалог про отримання банківської ліцензії.

Про це в інтерв’ю NV Бізнес розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

За його словами, НБУ зацікавлений у виході Revolut і Wise на український ринок. Але вихід має відбутися в межах законодавчих і регуляторних вимог. Подальший розвиток таких сервісів має відповідати українському законодавству та нормативній базі.

Він зазначив, що Revolut заявив про намір отримати банківську ліцензію. "Також комунікуємо з європейськими регуляторами щодо необхідності їх ліцензування для надання послуг українським резидентам", – сказав Олійник.

За оцінками регулятора, у Revolut українці відкрили приблизно до 100 тис. рахунків. Він був заснований 2015 року у Великій Британії і має штаб квартиру в Лондоні.

"Ці компанії працюють через банки інших юрисдикцій, а українські споживачі не завжди розуміють рівень захисту своїх прав", – зауважив він.

Нагадаємо:

Фінтех-сервіс Revolut тимчасово припинив реєструвати нових користувачів з України. Хоча запевнив, що рахунки та сервіси існуючих українських користувачів й надалі працюватимуть у звичному режимі.

Revolut зайшов на український ринок 11 лютого 2025 року офіційно зайшов на український ринок на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва).

Втім, НБУ наголосив на необхідності отримання фінтехом ліцензії на діяльність в Україні.

Раніше керівник запуску нових ринків Revolut Дмитро Стрельчук заявив, що фінтех-сервіс має намір отримати українську банківську ліцензію.

Маючи цю ліцензію, Revolut зможе надавати додатково кредити, еквайринг для бізнесу тощо, зазначив він.

"У нас немає фінальної дати, коли зможемо отримати ліцензію. Але думаю, дискусія з Нацбанком буде робоча", – сказав Стрельчук.