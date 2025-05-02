Revolut пытается получить банковскую лицензию - представитель НБУ

Финтех-сервис Revolut и Национальный банк Украины ведут диалог о получении банковской лицензии.

Об этом в интервью NV Бизнес рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

По его словам, НБУ заинтересован в выходе Revolut и Wise на украинский рынок. Но выход должен состояться в рамках законодательных и регуляторных требований. Дальнейшее развитие таких сервисов должно соответствовать украинскому законодательству и нормативной базе.

Он отметил, что Revolut заявил о намерении получить банковскую лицензию. "Также коммуницируем с европейскими регуляторами о необходимости их лицензирования для предоставления услуг украинским резидентам", - сказал Олейник.

По оценкам регулятора, в Revolut украинцы открыли примерно до 100 тыс. счетов. Он был основан в 2015 году в Великобритании и имеет штаб квартиру в Лондоне.

"Эти компании работают через банки других юрисдикций, а украинские потребители не всегда понимают уровень защиты своих прав", - отметил он.

Напомним:

Финтех-сервис Revolut временно прекратил регистрировать новых пользователей из Украины. Хотя заверил, что счета и сервисы существующих украинских пользователей и в дальнейшем будут работать в обычном режиме.

Revolut зашел на украинский рынок 11 февраля 2025 года официально зашел на украинский рынок на основе лицензии, выданной Европейским центральным банком Revolut Bank UAB (Литва).

Впрочем, НБУ отметил необходимость получения финтехом лицензии на деятельность в Украине.

Ранее руководитель запуска новых рынков Revolut Дмитрий Стрельчук заявил, что финтех-сервис намерен получить украинскую банковскую лицензию.

Имея эту лицензию, Revolut сможет предоставлять дополнительно кредиты, эквайринг для бизнеса и т.д., отметил он.

"У нас нет финальной даты, когда сможем получить лицензию. Но думаю, дискуссия с Нацбанком будет рабочая", - сказал Стрельчук.