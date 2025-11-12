Регулятор оштрафував компанію "Енергія-1" за маніпулювання на енергоринку

Регулятор наклалав штраф понад мільйон гривень на компанію "Енергія-1" з групи бізнесмена Ігоря Тинного. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляє ExPro.

Як говориться у рішенні комісії, компанію оштрафували "за порушення частини першої статті 112 Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо заборони здійснення маніпулювання на оптовому енергетичному ринку".

Розслідування встановило, що ТОВ "Енергія-1" "посилало оманливі сигнали щодо ціни оптового енергетичного продукту та здійснило маніпулювання на оптовому енергетичному ринку".

Йдеться про помилкові заявки (erroneous orders) – ненавмисноме подання пропозицій на балансуючу електричну енергію на розвантаження за максимальними цінами, "які надають ринку оманливі сигнали щодо ціни відповідно до оптового енергетичного продукту".

Таким чином товариство порушило вимоги закону щодо заборони здійснення маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.

Компанія подала пропозиції на балансуючу електричну енергію на розвантаження за максимальними цінами на розрахункові періоди 22-23 та 23-24 год. 01.11.2024, 18-19 год. 02.11.2024, 18-19 та 23-24 год. 03.11.2024, говориться у повідомленні.

За даними аналітичної системи YouControl, керівником "Енергія-1" є Тетяна Винниченко. Кінцеві бенефіціари – Ігор Тинний, Михайло Ілляшев, засновниками є кіпрські юридичні особи, зазначає ExPro.

Компанія є учасником українського ринку відновлюваної енергетики з 2001 року в ролі незалежного виробника електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Вона управляє 7 гідроелектростанціями в Київській, Полтавській и Тернопільській областях, сукупною потужністю 13.78 МВт, які введені в експлуатацію з 2009 по 2017 рр.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує розпочати розслідування можливих зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку, здійснених одним із учасників у липні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП почала попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку у серпні-вересні.

Раніше НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році у розмірі 786,74 грн/МВт*год (без ПДВ), що на 100,5 грн/МВт*год, або на 14,6% вище чинного у 2025 році.