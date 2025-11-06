Зловживання на енергоринку: регулятор проведе розслідування

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетик, планує розпочати розслідування можливих зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку, здійснених одним із учасників у липні 2025 року.

Про це повідомляє ExPro.

За даними джерел ЕП, у зловживанні підозрюють компанію "СіПіДжі Енерджі", яка є гравцем на ринку електричної енергії та природнього газу.

За інформацією ExPro, відповідний проєкт постанови планується розглянути на засіданні 11 листопада.

"Зокрема, надійшли повідомлення від Оператор ринку (див. листи від 11.07.2025 № 01-14/1586 та від 01.08.2025 № 01-14/1697) про операції учасника оптового ринку у липні 2025 року, які можуть містити ознаки зловживань", – говориться у повідомленні.

Як зазначено в обґрунтуванні до проєкту постанови, у проаналізованих розрахункових періодах заявлений на РДН обсяг продажу електричної енергії значно переважав обсяг імпортованої електричної енергії.

"Наприклад, на розрахунковий період 9:00 - 10:00 доби постачання 08.07.2025 заявлений на РДН обсяг продажу електричної енергії склав 35 МВт*год при імпорті електричної енергії у 0 МВт*год; на розрахунковий період 09:00 - 10:00 доби постачання 12.07.2025 – 70 МВт*год при імпорті 50 МВт*год", – повідомляє ExPro.

Аналогічна торгова стратегія спостерігалась і в інші періоди попереднього дослідження (липень 2025 року).

Крім того, аналіз заявок учасника оптового ринку на продаж на РДН обсягів, наявність яких у момент їх подачі на РДН не підтверджувався здійсненим імпортом, показав, що серед цих заявок були ціноутворюючі (за інформацією, отриманою від АТ"Оператор ринку").

"Отже, попереднім дослідженням встановлено, що дії учасника оптового енергетичного ринку в частині подання заявок на продаж на РДН обсягів, наявність яких у момент подачі відповідних заявок на РДН не підтверджувалась обсягами купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами або купівлі на інших організованих сегментах ринку електричної енергії, у т. ч. імпортованої, містять ознаки зловживання", – зазначено в матеріалах НКРЕКП.

Йдеться про "зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом подання оманливих сигналів щодо пропозиції та ціни відповідно до оптового енергетичного продукту, або можуть формувати ціну на штучному рівні".

