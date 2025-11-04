Регулятор хоче збільшити тариф на передачу електроенергії майже на 15%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році у розмірі 786,74 грн/МВт*год (без ПДВ), що на 100,5 грн/МВт*год, або на 14,6% вище чинного у 2025 році.

Таке рішення прийняте на засіданні енергорегулятора 4 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф схвалено на рівні 428,63 грн/МВт*год (без ПДВ) – його зростання сстановить 69,08 грн/МВт*год, або 19,2%.

Необхідний дохід (прогнозовані витрати) в структурі тарифу "Укренерго" на передачу на 2026 рік становить 74,33 млрд грн.

Найбільшу частку у тарифі на передачу займає обсяг спеціальних обов'язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії – 358,11 грн/МВт*год.

Рішення НКРЕП підлягає подальшому обговоренню для остаточного прийняття.

Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" розрахувала тариф передачу електроенергії на 2026 рік на рівні 848,52 грн/МВт*год ( без ПДВ), що на 162,29 грн/МВт*год або 24% більше у порівнянні з діючим тарифом-2025.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф визначено на рівні 467,13 грн/МВт*год, що означає зростання на 107,58 грн/МВт*год або на 30%.