Регулятор розслідує можливі маніпуляції на ринку електроенергії

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики почала попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку у серпні-вересні.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як зазначає НКРЕКП, дослідження здійснюється "за результатами моніторингу ринкової поведінки учасників оптового енергетичного ринку та на підставі відповідних повідомлень щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку НКРЕКП".

Відповідно до пункту 3.3 Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енерегтичному ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.09.2023 № 1756, НКРЕКП здійснює попереднє дослідження по факту істотних коливань цін на ринку «на добу наперед» у серпні та вересні 2025 року, говориться у повідомленні.

За даними "Економічної правди", протягом останніх тижнів на оптовому ринку електроенергії України відбувалися підозрілі дії окремих учасників ринку, що могли мати ознаки змов та маніпуляцій.

У цей період спотові ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку різко обвалилися, при цьому баланс попиту та пропозиції залишився незмінним. Це може свідчити про ймовірну штучну природу такого падіння.