Реальный рост ВВП в этом году составит 2,7% - Минэкономики

По итогам 2025 года ожидается, что номинальный объем ВВП Украины составит 8 967,4 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Данные отражены в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, который уже одобрен постановлением Кабинета Министров № 780.

"Реальный рост ВВП на уровне 2,7% - рост объема ВВП в реальном измерении остался неизменным по сравнению с показателем, одобренным постановлением", - говорится в сообщении.

Индекс потребительских цен - 112,2% (в среднем к предыдущему году), 109,5% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года остался неизменным по сравнению с показателем, одобренным постановлением, отмечает министерство.

По итогам 2025 года ожидается, что экспорт товаров и услуг - 57 978 млн долл. США, рост по сравнению с 2024 годом на 3,3%. Импорт товаров и услуг составит 98 339 млн долл. США, рост по сравнению с 2024 годом на 6,9%.

"Учитывая ключевую роль фактора безопасности и учета рисков для развития экономики, прогноз разработан по двум сценариям, основным отличием между которыми являются сроки существенного улучшения ситуации с безопасностью в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что правительство утвердило основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, которые предусматривают два сценария.

Оптимистичный сценарий предусматривает ускорение роста ВВП до 5% в 2027 году и до 5,7% - в 2028-м, а снижение инфляции ожидается до 7,1% и 5,6% соответственно. Менее оптимистичным - что ВВП увеличится в 2027 году на 4,7%, а в 2028 году - на 4,5%, тогда как инфляция уменьшится до 9,7% и 7,5%.

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что рост экономики Украины в этом году замедлится до 2% и останется на этом уровне и в 2026 году. При том, что в прошлом году рост экономики уже замедлился в прошлом году до 2,9% с 5,3% годом ранее.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики должно внести на рассмотрение правительства предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц виновных в нарушении сроков выполнения шагов Ukraine Facility (План Украины). Соответствующее протокольное решение Кабинет министров, по представлению министра финансов Сергея Марченко, принял на заседании 25 июня.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что Международные резервы по состоянию на 1 августа 2025 года составили 43 млрд долл. США. В июле они уменьшились на 4,5%.