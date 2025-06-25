Чиновників покарають за невиконання плану реформ

Міністерство економіки має внести на розгляд уряду пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб винних у порушенні строків виконання кроків Ukraine Facility (План України).

Відповідне протокольне рішення Кабінет міністрів, за поданням міністра фінансів Сергія Марченка, ухвалив на засіданні 25 червня.

Схоже, що Марченко дуже стурбований "неналежним та несвоєчасним виконанням кроків" Плану України (кількісних та якісних кроків з впровадження реформ). Саме тому він ініціював, а уряд підтримав, аби всі кроки Плану, які передбачені на перший та другий квартал 2025 року відповідні органи державної влади виконали до 15 липня.

Списки осіб, які відповідальні за порушення термінів виконання Плану України, як вже зазначалось, формуватиме Мінекономіки. Їх притягатимуть до дисциплінарної відповідальності.

"Мінекономіки негайно інформувати Кабінет міністрів у разі ризику недоотримання фінансування в рамках Ukraine Facility", – зазначається в протокольному рішенні.

Чому це важливо? Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від ЄС. Протягом 2024-2027 років 50 млрд євро ЄС спрямує на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.

Умовою отримання цих коштів є виконання реформ, з чим судячи з пропозиції Марченка, в України є проблеми.