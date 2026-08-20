Загрози дефіциту продовольства немає, дефіциту гречки не прогнозують – Висоцький

Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атак РФ по розподільчих центрах немає.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький

"Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тис. тонн. Ціна найближчим часом, імовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча можливе її зростання до 15%", – заявив міністр.

При цьому Висоцький запевнив, що, попри атаки РФ на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства, Україна має достатні обсяги продовольства для внутрішнього споживання.

Але через пошкодження розподільчих центрів можуть виникати короткострокові перебої з доставкою окремих товарів, а також тимчасово змінюватися асортимент у магазинах. Це пов'язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати логістику та перерозподілити запаси, заявив міністр.

"Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті. Але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі", – додав він.

Нагадаємо:

Унаслідок російського обстрілу 20 серпня постраждав склад мережі продуктових магазинів "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.

У ніч на 5 серпня російські удари пошкодили або знищили чотири розподільчі центри Fozzy Group, які забезпечували товарами мережі "Сільпо", "Фора" та Thrash! Траш!. Унаслідок атаки загинули шестеро працівників.

8 серпня "Фора" попередила, що після пошкодження її розподільчих центрів унаслідок російської атаки в магазинах деякий час може бути обмежений вибір товарів.

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