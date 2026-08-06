Світ може зіткнутися з хвилею продовольчої інфляції – FAO

До кінця року світ може зіткнутися з хвилею продовольчої інфляції, а у наступного року зростання цін на продукти харчування прискориться – такими будуть наслідки війни в Ірані та Україні, а також подорожчання енергоносіїв і добрив.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Максимо Тореро.

"Я очікую, що ціни на сировинні товари тепер почнуть зростати швидше. Ціни на продукти харчування почнуть зростати до кінця року, і наступного року вони, безсумнівно, зростуть ще більше", — заявив Тореро.

"Період, за який зміни цін на сировинні товари відбиваються на кінцевих цінах на продукти харчування, становить приблизно від трьох до шести місяців", — додав він.

За його словами, підвищення вартості нафти, скорочення поставок добрив із регіону Перської затоки, дефіцит дизельного пального та екстремальні погодні явища вже збільшують витрати аграріїв.

У FAO зазначають, що низька рентабельність уже змушує фермерів у різних країнах переглядати структуру посівів. Зокрема, у США частина виробників переходить із кукурудзи на сою, яка потребує менше добрив.

Додатковим фактором ризику стане сильне явище Ель-Ніньйо, яке може змінити режим опадів у багатьох регіонах світу. Так, в Індії вже затримується сезон мусонів, що може негативно позначитися на врожаї рису та спричинити подальше зростання світових цін на продовольство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ціни на азотні добрива відступили від рекордних рівнів, досягнутих під час війни з Іраном: близькосхідний бенчмарк карбаміду впав приблизно на 50% — до 475 дол. за тонну з квітневого піку 918 дол.