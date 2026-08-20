Російська атака пошкодила склад Yves Rocher в Україні: онлайн-замовлення призупинили

Унаслідок російської масованої атаки 20 серпня суттєво пошкоджений склад, де зберігалася продукція бренду косметики Yves Rocher в Україні.

Про це компанія повідомила у Facebook.

"Наразі ми тимчасово припиняємо приймати онлайн-замовлення і працюємо над відновленням", – йдеться в повідомленні.

Клієнтів, які вже оформили замовлення, пообіцяли проінформувати про їхній статус після оцінки наслідків атаки.

Бутики Yves Rocher продовжують працювати, але асортимент може бути обмежений, додали в компанії.

Французький бренд Yves Rocher продовжує працювати в РФ.

Нагадаємо:

Унаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.

У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста, на місцях влучань досі гасять пожежі.

Унаслідок російського ракетного удару у ніч на 20 серпня пошкоджено склад з товарами супермаркетів Varus у Борисполі.