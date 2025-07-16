Рада запровадила експортні мита на сою та ріпак

Верховна Рада України підтримала запровадження мита на експорт сої та ріпаку.

Про це повідомляє Agroportal.ua.

Відповідну ініціативу підтримали 245 народних обранці.

"Як розповів перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram, народні депутати Данило Гетманцев та Олексій Гончаренко та влаштували штовханину в парламенті під час голосування щодо запровадження цієї норми. Останній намагався заблокувати трибуну через порушення регламенту", – говориться у повідомленні.

"Факт в тому, що зала відхилила "соєву правку", але намагалися зманіпулювати регламентом і все одно її протягнути", — зазначив Железняк.

В результаті депутати ухвалили закон в цілому, врахувавши правку про запровадження мита.

Змінами до закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур" пропонується встановити ставки вивізного (експортного) мита на соєві боби, подрібнені або не подрібнене — 10%, а також насіння ріпаку або кользи, подрібнене або неподрібнене — 10%.

Як пише Agroportal.ua, аграрії попереджали, що наслідками запровадження вивізного (експортного) мита стане тимчасове збагачення великих переробників. Адже відбудеться падіння закупівельних цін, посівні площі сої та ріпаку скоротяться. У агросекторі прогнозують дефіцит сировини.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася, склавши близько мільйону тонн (-11% до травня). За підсумками вересня-червня 2024/25 маркетингово року в Україні було перероблено близько 10,5-10,6 млн тонн, що на 21% поступається показнику в аналогічний період попереднього сезону та стало одним із найнижчих показників з 2016/17 МР після показника 2021/22 МР (10,2 млн тонн за цей же період).

Експорт зернових та олійних з України у минулому сезоні скоротився майже на 11 млн тонн. За даними Української зернової асоціації, у 2024/2025 маркетинговому році Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону (57,5 млн тонн зернових та олійних).