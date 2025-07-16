Рада ввела экспортные пошлины на сою и рапс

Верховная Рада Украины поддержала введение пошлины на экспорт сои и рапса.

Об этом сообщает Agroportal.ua.

Соответствующую инициативу поддержали 245 народных избранники.

"Как рассказал первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram, народные депутаты Даниил Гетманцев и Алексей Гончаренко устроили потасовку в парламенте во время голосования о введении этой нормы. Последний пытался заблокировать трибуну из-за нарушения регламента", - говорится в сообщении.

"Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протянуть", - отметил Железняк.

В результате депутаты приняли закон в целом, учтя правку о введении пошлины.

Изменениями в закон Украины "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур" предлагается установить ставки вывозной (экспортной) пошлины на соевые бобы, измельченные или не измельченные - 10%, а также семена рапса или кользы, измельченные или не измельченные - 10%.

Как пишет Agroportal.ua, аграрии предупреждали, что последствиями введения вывозной (экспортной) пошлины станет временное обогащение крупных переработчиков. Ведь произойдет падение закупочных цен, посевные площади сои и рапса сократятся. В агросекторе прогнозируют дефицит сырья.

Напомним:

Ранее сообщалось, что переработка подсолнечника в Украине в июне сократилась, составив около миллиона тонн (-11% к маю). По итогам сентября-июня 2024/25 маркетингово года в Украине было переработано около 10,5-10,6 млн тонн, что на 21% уступает показателю в аналогичный период предыдущего сезона и стало одним из самых низких показателей с 2016/17 МГ после показателя 2021/22 МГ (10,2 млн тонн за этот же период).

Экспорт зерновых и масличных из Украины в прошлом сезоне сократился почти на 11 млн тонн. По данным Украинской зерновой ассоциации, в 2024/2025 маркетинговом году Украина экспортировала 46,7 млн тонн зерновых и масличных, что значительно ниже предыдущего сезона (57,5 млн тонн зерновых и масличных).