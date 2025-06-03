Рада схвалила кримінальну відповідальність за обхід санкцій

Верховна Рада підтримала законопроєкт 12406, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України. А також – до закону України "Про санкції".

Як зазначає нардеп, прийнятий за основу закон криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових і встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення.

"Покарання: штраф від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на 2–10 років. Запроваджується вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень. Обов’язкове додаткове покарання — заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді — конфіскація майна", – зазначив він у дописі.

"Також передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення — не лише підсанкційні, але й треті особи", – додав Железняк.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12374-д щодо реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Законопроєктом пропонується підвищити вимоги до кандидатів на посаду голови АРМА, а також оновити конкурсну процедуру відбору. Документ пропонує призначати працівників агентства за результатами відкритого конкурсу за участі Ради громадського контролю та громадських організацій.

Раніше також повідомлялося, що в Україні можуть почати штрафувати навіть за перевищення швидкості на 11 км, зменшивши поріг у 20 км, за якого нині не штрафують. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який має змінити механізм відповідальності за перевищення швидкості.

На сьогодні водії можуть перевищувати встановлену швидкість на 20 км/год без будь-яких наслідків. У новому законопроєкті пропонується знизити цей поріг до +10 км/год. Відповідно, якщо закон набуде чинності, перевищення на 11 км/год вже каратиметься штрафом – 340 грн.