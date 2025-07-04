Рада розгляне законопроєкт про конфіскацію російських вагонів

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, у якому йдеться про примусове вилучення на користь держави 1592 вагонів російських компаній.

Така інформація міститься на сайті Верховної Ради України.

Закон затвердить указ президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року.

У пояснювальній записці говориться, що Кабінет міністрів України за результатами розгляду звернень АТ "Укразалізниця" прийняв рішення щодо примусового вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів. Йдеться про 1592 різних видів вагонів, які належать резидентам Росії.

"В умовах воєнного стану "Укрзалізниця" як національний оператор залізничного транспорту загального користування відіграє критично важливу роль у забезпеченні обороноздатності України та функціонуванні галузей національної економіки", – говориться у документі.

Зокрема, "Укрзалізниця" забезпечує виконання мобілізаційних завдань, визначених Кабміном – евакуаційні, дипломатичні, гуманітарні, військово-медичні перевезення тощо. Тому важливо не допустити контролю країни-агресора за залізничними вагонами в умовах відсічі збройної агресії РФ.

Нагадаємо:

Раніше Агентству з розшуку та менеджменту активів передали 21 500 вагонів, заарештованих після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Як повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителів на 2710 вагонів та 3 тепловози. "Розпочато конкурсний відбір управителів за 7 тендерними процедурами предметом яких виступили 3 тепловози та 2710 вагонів у загальній кількості", – говорилося у повідомленні.

До того АРМА здало 434 заарештовані вагони російських компаній в управління фінансово-промисловій компанії "Ресурсгруп". Цей пул вагонів належить близько 30 російським компаніям, серед яких – ТОВ "Нова перевозочна компанія", АТ "Уголь-Транс", ТОВ "Атлант", ТОВ "ГТІ Менеджмент".

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця використовує російські цистерни та напіввагони, які були заарештовані після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, вони є найбільш долученим парком.