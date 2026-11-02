Укрзалізниця отримала 6 нових вагонів, ще 16 надійдуть до кінця року

Від початку 2026 року Укрзалізниця отримала 44 нові пасажирські вагони, а до кінця року має отримати ще 16 одиниць.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник взяв участь у церемонії передачі шести нових пасажирських вагонів для Укрзалізниці. Невдовзі вони курсуватимуть за маршрутом Харків — Перемишль.

"Принципово важливо, що нові вагони виготовлені в Україні під час війни. Це підтримка нашого виробника, українських підприємств і людей, які на них працюють, а також – економіки держави", — зазначив Калашник.

Нові вагони мають потужні акумулятори, які забезпечують автономну роботу освітлення, вбиралень, кондиціонування та інших систем у разі знеструмлення.

Це важливо для перевезень, зокрема на напрямках, звідки евакуюють людей через російські обстріли, зазначили у відомстві.

Від початку 2026 року Укрзалізниця вже отримала 44 нові пасажирські вагони. Ще 16 планують поставити до кінця року. Закупівля відбувається за державні кошти в межах програми оновлення пасажирського рухомого складу.

Нагадаємо:

Укрзалізниця підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на постачання ще десяти пасажирських вагонів на понад мільярд гривень, законтрактувавши цього року вже рекордні 102 вагони.

Раніше Укрзалізниця підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами пошкоджено 492 локомотиви і 249 вагонів, Програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів.