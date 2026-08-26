Укрзалізниця замовила десять вагонів на мільярд гривень

Укрзалізниця підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на постачання ще десяти пасажирських вагонів на понад мільярд гривень, законтрактувавши цього року вже рекордні 102 вагони.

Про це повідомили у АТ "Укрзалізниця".

"Укладено угоду на вагони нового зразка – загалом законтрактовано рекордні 102 пасажирські вагони цього року", – повідомила компанія у Телеграм.

Укрзалізниця підписала ще один договір з українським виробником – цього разу на постачання ще 10 пасажирських вагонів нового покоління до кінця 2029 року. Минулого місяця Укрзалізниця підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір на постачання 92 нових пасажирських вагонів. Щомісячно парк УЗ поповнюється вагонами на заміну критично старих.

"Контракт на 10 пасажирських вагонів нового покоління укладено із ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на суму 1 091 280 000 грн з ПДВ. Нові вагони служитимуть на 20 років довше, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу", – говориться у повідомленні.

В Укрзалізниці повідомили, що вагони використовуватимуть потужні батареї, більш екологічне електроопалення, матимуть герметичні міжвагонні переходи, а також будуть ширшими ("габарит Т"), що дозволить зробити спальні місця суттєво довшими. З-поміж десяти вагонів передбачено два для перевезення осіб у колісному кріслі .

В Укрзалізниці зазначили, що поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління розпочали ще минулого року, коли було замовлено "сигнальну" партію у 5 таких вагонів.

"До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено понад 100 українських підприємств-виробників, які постачають комплектуючі та обладнання", – говориться у повідомленні.

У компанії також зазначили, що системне оновлення рухомого складу за фінансування державного бюджету України триває, і це критично важливо "на тлі регулярних обстрілів, вибування вагонів та дефіциту місць".

Загалом у межах державної програми фінансування з 2021 року Укрзалізниці вдалося законтрактувати 368 пасажирських вагонів.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами пошкоджено 492 локомотиви і 249 вагонів, Програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів.

Раніше Укрзалізниця підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів.

Раніше повідомлялося, що до літнього сезону Укрзалізниця повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

Раніше в Укрзалізниці повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.