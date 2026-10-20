Суд стягнув у дохід України 79 вагонів, підконтрольних росіянину Гамзалову

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід України 79 вагонів, підконтрольних російському підприємцю Станіславу Гамзалову.

Про це йдеться у повідомленні ВАКС у Телеграм.

Колегія суддів ВАКС задовольнила позов Міністерства юстиції України та застосувала до російського підприємця та АТ "Інтер Карго Компані" санкцію, передбачену законом України "Про санкції".

ВАКС стягнув у дохід держави активи, які на праві власності належать товариству та перебувають в опосередкованому володінні підприємця, а саме 69 напіввагонів 2010–2012 років побудови, 9 глуходонних напіввагонів 2017 року побудови та фітингову платформу 2014 року побудови.

Ідеться про вагони російського бізнесмена Станіслава Гамзалова. 7 жовтня 2026 року Міністерство юстиції України подало до суду позов до Станіслава Гамзалова та "Інтер Карго Компані" про застосування санкцій.

"Гамзалов — російський підприємець та власник низки російських підприємств, зокрема АТ "Інтер Карго Компані", – зазначали у міністерстві.

За даними відомства, ці підприємства здійснюють матеріально-технічне забезпечення Російської Федерації у її збройній агресії проти України, зокрема постачають товари для підприємств російського військово-промислового комплексу.

Міністерство юстиції України просило стягнути в дохід держави майно, "яке належить АТ "Інтер Карго Компані" та перебуває в опосередкованому володінні Станіслава Гамзалова" – 79 залізничних вагонів, що перебувають на території України.

Апеляційна скарга може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів з дня проголошення судового рішення.

Нагадаємо:

Раніше Україна конфіскувала 1592 вагони, які належали росії і здійснювали перевезення комерційних вантажів.