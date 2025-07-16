Рада приняла законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год
Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в государственный бюджет на 2025 год.
Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Речь идет о законопроекте 13439-3.
За то, чтобы принять законопроект за основу, проголосовали 257 народных депутатов.
Принятый за основу законопроект 13439 об изменениях в госбюджет на 2025 год и предусматривает 412 млрд гривен на армию, говорится в сообщении Железняка.
"Никакого сокращения расходов на министерства, даже которые объединяются или ликвидируются, там нет", - написал Железняк.
Напомним:
Ранее сообщалось, что правительство зарегистрировало в Верховной Раде доработанные изменения в государственный бюджет на 2025 год. Расходы увеличили на 449,8 млрд грн.
В законопроекте предусмотрели +412,4 млрд грн на оборону (из них +215,9 млрд грн - на закупку оружия и техники) и на 18,1 млрд грн увеличили резервный фонд.