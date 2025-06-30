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Уряд зареєстрував в Раді доопрацьовані зміни до бюджету: основні пропозиції

Віктор Волокіта — 30 червня, 14:25
Уряд зареєстрував в Раді доопрацьовані зміни до бюджету: основні пропозиції
Getty Images

Уряд зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовані зміни до державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Основне з фінальної пропозиції уряду. Видатки збільшуються на 449,8 млрд грн, з яких:

  • +412,4 млрд грн - оборона (з них +215,9 млрд грн - на закупівлю зброї і техніки),
  • +18,1 млрд грн - збільшення резервного фонду,
  • +4,6 млрд грн - фінансування харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях,
  • +3,4 млрд грн - нова програма Мінцифри для закупівлі техніки та обладнання, що тестують перспективні defense tech-рішень,
  • +3,1 млрд грн - закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави онкологічних захворювань, вірусних гепатитів, рідкісних захворювань, гемофілії тощо
  • +2,77 млрд грн - для збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (теж Мінцифри),
  • +1,5 млрд грн - субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей,
  • +1,16 млрд грн - підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці),
  • +0,8 млрд грн - продовження створення Національного військового меморіального кладовища,
  • +0,65 млрд грн - Мін’юсту на оплату праці у пенітенціарній системі.

За словами Роксолани Підласи, у змінах збалансували переважно ОВДП і перевиконанням доходів:

  • 184,9 млрд грн - збільшення залучення коштів від ОВДП,
  • 147,5 млрд грн - перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),
  • 65,1 млрд грн - зменшення витрат на погашення ОВДП,
  • 46,7 млрд грн - зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) - за рахунок курсу валют і реструктуризацій,
  • 3 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення гарантованих державою боргів.

Верховна Рада розгляне зміни до бюджету в найближчі два тижні.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення плану видатків бюджету на 397,5 млрд грн.

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Уряд зареєстрував в Раді доопрацьовані зміни до бюджету: основні пропозиції
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