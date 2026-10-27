Рада прийняла за основу пропозиції та висновки до проекту Держбюджету-2027

Верховна Рада України прийняла за основу пропозиції та висновки до Державного бюджету на 2027 рік – перший етап ухвалення бюджету.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Ярослав Железняк.

"За – 232, тобто тепер Рада переходить до розгляду 5236 правок від депутатів. На них записалося 47 депутатів", – написав він у Телеграм.

Завтра буде вже голосування за решту врахованих правок і перше читання Бюджету 2027. Потім його передають уряду, друге читання і фінальне планується 23-26 листопада.

Розгляд проекту постанови про Бюджетні висновки до проекту Державного бюджету на 2027 рік – перший етап ухвалення бюджету, повідомила також голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Висновки містять 90 пропозицій, які комітет з питань бюджету сформував із 5236 поправок народних депутатів, уточнила вона.

"За попередньою оцінкою, для врахування поданих поправок потрібно додатково 13,5 трлн грн – це ще майже два бюджети на наступний рік", – зауважила голова комітету.

Багато пропозицій не відповідають регламентним вимогам: вони незбалансовані, або запропоновані джерела не підтверджуються розрахунками і не є реалістичними. Такі поправки відхилили, зазначила Підласа.

Після ухвалення Верховною Радою Бюджетні висновки стають переліком змін, які уряд має врахувати або розглянути при доопрацюванні проекту бюджету до другого читання.

Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу постанову про Бюджетні висновки і направити проект бюджету уряду на підготовку до другого читання.

"Спільно з урядом ми усунемо основні недоліки цього бюджету", - зазначила голова комітету.

Серед основних пропозицій Комітету – підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і збільшення державних гарантій для підприємств ОПК удвічі, до 60 млрд грн; додаткові кошти на ліки для хворих на рідкісні захворювання понад уже закладений 21 млрд грн, нагадує пресслужба Апарату Верховної Ради.

А також зарахування 4% ПДФО до бюджетів громад; збільшення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб; розширення програми страхування воєнних ризиків і підтримки аграріїв, заборона виплати "Національного кешбеку" з програми підтримки виробництва та підприємництва на 9,4 млрд грн.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув 5236 поправок народних депутатів до проєкту Держбюджету на 2027 рік і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні.

Верховна Рада впродовж двох днів ухвалила низку законопроєктів, до яких була прив'язана фінансова допомога у розмірі 4,26 млрд євро від ЄС.

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила зміни до Бюджетного кодексу – кошти від оформлення експорту зброї та товарів подвійного призначення буде спрямовано у спецфонд Міноборони.

Народні депутати подали 5236 поправок до проєкту держбюджету на 2027 рік, що найбільше щонайменше за 24 роки, однак дві третини з них голова бюджетного комітету Роксолана Підласа називає "законодавчим спамом".

Кабінет міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік, його передали на розгляд Верховній Раді.