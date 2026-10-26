Уряд відновлює конкурси на посади держслужби

Парламент ухвалив закон щодо відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби і посад в органах місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Верховна Рада, а також прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Документ передбачає поетапне відновлення конкурсів на основі професійних компетентностей та запроваджує пріоритет для ветеранів і ветеранок при рівній кваліфікації кандидатів.

"Відновлюємо конкурси на державну службу та в органи місцевого самоврядування. Дякую народним депутатам за підтримку відповідного законопроєкту", – написав Корецький у Телеграм.

За його словами, конкурси відновлюватимуться поетапно.

На посади категорії "А" їх оголошуватимуть з дня набрання законом чинності, категорії "Б" — через місяць, категорії "В" та на посади в органах місцевого самоврядування — через два місяці.

"Процедуру також оновлюємо. Усі вакансії будуть у Дії. Ветерани війни матимуть пріоритет під час призначення", – зазначив він.

Відновлення конкурсів є зобов'язанням України в межах Ukraine Facility, і від його виконання залежить надходження 137 млн євро підтримки.

"Далі підготуємо необхідні рішення, щоб нова процедура запрацювала якнайшвидше", – зазначив Корецький.

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