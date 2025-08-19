Рада підтримала законопроєкт про захист вкладників

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт N13007-д щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування.

Про це у Telegram повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Його головна мета — зменшити ризики для банківської системи в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників", – нагадує Гетманцев.

Проєкт закону передбачає посилення захисту інтересів вкладників і кредиторів — удосконалюються інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку.

Також у ньому йдеться про виведення проблемних банків з ринку, яке стане чіткішим і менш затратним, зазначає голова комітету.

"Нацбанк отримає більше повноважень як забезпечений кредитор — щоб ефективніше повертати видані кошти за кредитами рефінансування. Запроваджується механізм взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками — для кращого управління активами й зобов’язаннями", – говориться у повідомленні.

Крім того, удосконалюється обмін інформацією між НБУ і Фондом гарантування — зокрема щодо банківської таємниці та підвищуються вимоги до капіталу банків — згідно з нормами ЄС

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсував продаж активів десяти банків, що ліквідуються. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 207,4 млн грн.

Фонд гарантування вкладів (ФГВ) продав активи колишніх "дочок" російських банків через Прозорро.Продажі на майже 5,5 мільярдів гривень за три роки.

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 2012 року по 1 жовтня 2024 року виплатив вкладникам банків, переданих в управління Фонду, гарантоване відшкодування на загальну суму понад 100 млрд грн.