Рада поддержала законопроект о защите вкладчиков

Верховная Рада проголосовала за законопроект N13007-д по урегулированию отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования.

Об этом в Telegram сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Его главная цель - уменьшить риски для банковской системы в условиях войны и обеспечить лучшую защиту вкладчиков", - напоминает Гетманцев.

Проект закона предусматривает усиление защиты интересов вкладчиков и кредиторов - совершенствуются инструменты возврата средств в случае банкротства банка.

Также в нем говорится о выводе проблемных банков с рынка, который станет более четким и менее затратным, отмечает глава комитета.

"Нацбанк получит больше полномочий как обеспеченный кредитор - чтобы эффективнее возвращать выданные средства по кредитам рефинансирования. Вводится механизм взаимодействия между неплатежеспособными и принимающими банками - для лучшего управления активами и обязательствами", - говорится в сообщении.

Кроме того, совершенствуется обмен информацией между НБУ и Фондом гарантирования - в частности относительно банковской тайны и повышаются требования к капиталу банков - согласно нормам ЕС

Напомним:

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировал продажу активов десяти ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,4 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) продал активы бывших "дочек" российских банков через Прозорро.Продажи на почти 5,5 миллиардов гривен за три года.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 2012 года по 1 октября 2024 года выплатил вкладчикам банков, переданных в управление Фонда, гарантированное возмещение на общую сумму более 100 млрд грн.