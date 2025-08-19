Украинская правда
Рада будет голосовать за изъятие 8 миллиардов из бюджета Киева уже на этой неделе

Андрій Муравський — 19 августа, 16:28
Getty Images

Верховная Рада уже на этой неделе будет голосовать за законопроект о внесении изменений в госбюджет, которым предусматривается изъятие из бюджета Киева 8 миллиардов гривен.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет сайт 360ua.

Законопроект 13439-3 предусматривает изъятие из доходной части столичного бюджета 10% поступлений налога на прибыль.

"Как отмечает источник, сейчас "в поддержку законопроекта удалось собрать 240 голосов народных депутатов, вопрос только в том, на какие цели будут направлены эти 8 миллиардов гривен столичного бюджета", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 13439-3 об изменениях в государственный бюджет-2025 во втором чтении.

"Дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн - это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)", - рассказала председатель комитета Роксолана Пидласа.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинский бюджет потребует 45 миллиардов долларов внешнего финансирования для финансирования долгов.

