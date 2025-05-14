Крупнейшая сделка Boeing: Qatar Airways купит 160 самолетов

Во время визита Дональда Трампа в Катар государственная авиакомпания Qatar Airways подписала контракт с Boeing на поставку 160 самолетов.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что церемония состоялась в Дохе при участии президента США и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани.

"Это более 200 миллиардов долларов, но 160 в пересчете на самолеты - это фантастика. Это рекорд, и мои поздравления компании Boeing. Выпускайте эти самолеты, выпускайте их", - заявил Трамп.

По словам Трампа, гендиректор Boeing Келли Ортберг, который подписал соглашение с гендиректором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Миром, сказал: "Это самый большой заказ самолетов в истории Boeing, и это хорошо".

Модели самолетов, которые входят в сделку, пока не раскрываются. Неясно также, заказ уже подтвержден с депозитом и обязательствами, или речь идет только об опционах.

Boeing больше не публикует официальные цены, но согласно последним данным, контракт на 160 самолетов 777X может стоить около 70 млрд долл. В то же время аналитики отмечают, что при крупных сделках авиакомпании обычно получают значительные скидки.

Напомним:

Самолет, который Катар дарит президенту США Дональду Трампу, в конце концов будет стоить не заявленные 400 миллионов долларов, а более миллиарда.