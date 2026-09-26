Японія виділить Україні 51,5 мільйона доларів

Україна залучила 51,5 мільйона доларів від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE на розвиток системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України.

Загальний обсяг програми THRIVE становить 1,2 млрд дол, з яких Україна вже отримала 449 млн дол.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів України 1 вересня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 6,07 млрд гривень.