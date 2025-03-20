21 березня тимчасово не працюватиме пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

Зранку 21 березня у пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні, заплановані роботи зі встановлення та підключення систем резервного живлення.

Про це повідомляє Державна митна служба з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

Зазначається, що орієнтовний час робіт - з 07:00 до 10:00 год.

Відповідно, тимчасово у пункті пропуску буде відсутнє електропостачання та призупинено митний контроль громадян і транспортних засобів.

Держмитслужба просить врахувати дану інформацію та, за можливості, обирати для перетину кордону інші міжнародні переходи.

Нагадаємо:

З 24 березня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею буде запроваджене часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку в’їзду в Україну.