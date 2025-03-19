У пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" частково обмежать рух транспорту

З 24 березня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею буде запроваджене часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку в’їзду в Україну.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що на цій ділянці розпочнеться ремонт цементобетонного покриття. Будівельно-монтажні роботи триватимуть орієнтовно до 1 травня 2025 року.

За прогнозом, обмеження суттєво не вплинуть на трафік вантажів через митний пост "Ягодин". Однак Держмитслужба пропонує врахувати цю обставину під час планування перевезень.

Нагадаємо:

У пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" на словацько-українському кордоні з 17 по 19 березня частково обмежено рух вантажного транспорту.