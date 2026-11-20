Під виглядом гуманітарної допомоги в Україну потрапило понад 19 тисяч транспортних засобів, щодо яких встановлено ризик нецільового використання.

Такі дані Державної митної служби України.

"Гуманітарна допомога, призначена для підтримки Збройних Сил України та потреб країни, в окремих випадках стає інструментом незаконного заробітку", – зазначає Держмитслужба.

Замість того, щоб безоплатно передавати автомобілі тим, хто їх справді потребує, окремі особи використовують гуманітарний статус для ввезення транспортних засобів без сплати митних платежів для подальшого продажу та отриманням прибутку.

За даними Держмитслужби, лише за 10 місяців 2026 року митницями складено 319 протоколів про порушення митних правил, предметами яких були гуманітарні транспортні засоби. Це 86,2% від загальної кількості протоколів щодо товарів гуманітарної допомоги.

"Особливо показовими є масштаби виявлених схем. За даними фактами незаконного ввезення під виглядом гуманітарної допомоги в Україну потрапило понад 19 тисяч транспортних засобів, щодо яких встановлено ризик нецільового використання", – говориться у повідомленні.

За орієнтовними розрахунками, у разі ввезення цих транспортних засобів у митному режимі імпорту сума належних до сплати податків становила б 170–200 тис. гривень за одиницю.

У підсумку за виявленими фактами потенційні втрати державного бюджету сягають близько 3,2 млрд гривень, вважають митники.

Крім того, до правоохоронних органів направлено 82 повідомлення про виявлені факти з ознаками кримінальних правопорушень. За результатами розгляду таких матеріалів правоохоронцями вживаються заходи реагування, спрямовані на встановлення причетних осіб, з'ясування обставин незаконного ввезення транспортних засобів та притягнення винних до відповідальності.

"Наразі законодавство не наділяє митні органи повноваженнями відмовляти у пропуску або тимчасово затримувати транспортні засоби, які переміщуються як гуманітарна допомога, навіть якщо наявні високі ризики їх подальшого нецільового використання", – зауважує Держмитслужба.

Чинні норми передбачають невідкладне митне оформлення та пропуск товарів гуманітарної допомоги, зокрема транспортних засобів.

Між тим, Держмитслужба вже підготувала пропозиції щодо законодавчих змін, спрямованих на посилення повноважень митних органів у виявленні та запобіганні зловживанням із гуманітарними транспортними засобами.

"Їх ухвалення дозволить створити дієвіші механізми контролю й ефективніше протидіяти незаконному ввезенню та комерційному використанню гуманітарних автомобілів", – стверджує Держмитслужба.

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