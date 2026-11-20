Державна митна служба України повідомляє про тимчасове обмеження доступу до окремих розділів Особистого кабінету на "Єдиному вікні".

Про це Державна митна служба України інформує на офіційному порталі, а також у Телеграм.

За наявною інформацією, в одній із програмних платформ, що використовується, зокрема, стороннім надавачем послуг ДМСУ, було виявлено критичні вразливості.

"З метою уникнення несанкціонованому доступу та захисту користувацької інформації, розміщеної в Особистому кабінеті на єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" Держмитслужбою було вжито превентивних заходів, зокрема тимчасово обмежено доступ до окремих розділів Особистого кабінету", – говориться у повідомленні.

Після усунення виявлених вразливостей та проведення необхідних перевірок доступ до всіх функціональних можливостей Особистого кабінету буде відновлено. Про це буде повідомлено додатково, обіцяють у ДМСУ.

Усі інші інформаційні системи Державної митної служби України, в тому числі повʼязані з процесом митного оформлення, працюють в штатному режимі.