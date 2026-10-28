Рада ухвалила в першому читанні проєкт Держбюджету-2027

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2027 рік із дефіцитом майже 1,7 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

За законопроєкт проголосували 239 народних депутатів.

"Безпека й оборона та соціальні виплати — основні напрями видатків, передбачені проєктом Державного бюджету на 2027 рік. Верховна Рада України ухвалила документ в першому читанні", – говориться у повідомленні.

На сектор оборони та безпеки спрямують 4,89 трлн грн, що становить близько 66,8% усіх видатків і майже на 12% перевищує рівень 2026 року. Зокрема, 1,73 трлн грн або 35,7% цієї суми становлять ресурси від європейських партнерів на озброєння та техніку.

"Пройшли перший етап. Сьогодні Верховна Рада 239 голосами схвалила Бюджетні висновки до проекту Бюджету-2027 в цілому. Після 18 годин обговорення в сесійній залі – нарешті проголосували", – написала у Facebook голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що комітет виніс у зал 91 висновок, у фіналі 64 залишилось враховано, передаємо уряду на доопрацювання до другого читання.

У законопроєкті, зокрема, врахована правка про підвищення зарплат військовим, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Ярослав Железняк.

Водночас, Рада відхилила правку №1003 до проєкту державного бюджету на 2027 рік, яка обмежила б зарплати держслужбовців до 80 тис. грн на місяць.

Урядовий проєкт держбюджету передбачає доходи на наступний рік в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік.

Загальний обсяг видатків запропонований на рівні 7,27 трлн грн, що на 864,9 млрд грн, або на 13,5% перевищує показники держбюджету-2026, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада України ухвалила за основу пропозиції та висновки до Державного бюджету на 2027 рік – перший етап ухвалення бюджету.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув 5236 поправок народних депутатів до проєкту Держбюджету на 2027 рік і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні.

Верховна Рада впродовж двох днів ухвалила низку законопроєктів, до яких була прив'язана фінансова допомога у розмірі 4,26 млрд євро від ЄС.

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила зміни до Бюджетного кодексу – кошти від оформлення експорту зброї та товарів подвійного призначення буде спрямовано у спецфонд Міноборони.

Народні депутати подали 5236 поправок до проєкту держбюджету на 2027 рік, що найбільше щонайменше за 24 роки, однак дві третини з них голова бюджетного комітету Роксолана Підласа називає "законодавчим спамом".