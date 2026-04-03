Протоку Ормуз зумів пройти контейнеровоз європейських власників

Контейнеровоз компанії CMA CGM SA (Франція), став одним із перших суден європейських власників, що змогли пройти через Ормузьку протоку після початку війни з Іраном.

Про це пише Bloomberg.

Як свідчать дані систем відстеження суден, контейнеровоз CMA CGM Kribi вирушив із району Дубая у бік Ірану вчора, тримаючись поблизу іранського узбережжя.

Він пройшов між островами Кешм і Ларак, відкрито передаючи сигнал про свій маршрут. У п'ятницю вранці судно вже перебувало поблизу Маската.

Відстеження руху суден у регіоні ускладнюється через активне глушіння сигналів і їх навмисне спотворення. Проте, джерела підтвердили Bloomberg, що судно успішно пройшло протокою.

Є інформація, що відучора ще три судна також могли залишити Перську затоку рухаючись вздовж узбережжя Оману.

Саудівська Аравія запустила вантажну залізницю протяжністю в понад 1700 км як альтернативу Ормузькій протоці.

Країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових трубопроводів через весь Аравійський півострів, щоб оминути Ормузьку протоку, яку вже місяць місяць блокує Іран.

Іран змінює маршрути імпорту, щоб забезпечити базові потреби у основних продуктах харчування, поки протока Ормуз залишається фактично закритою.